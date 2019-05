Rai, Paganini: "Un top player in attacco. Cercato Diego Costa, Immobile può essere una soluzione"

“Il Napoli si muove su due direzioni e quindi andrà a prendere giovani bravi e che possano crescere e poi proverà a piazzare uno o due colpi importanti di top player. Lozano ad esempio, ma non solo". Lo ha detto il giornalista della Rai Paolo Paganini intervenendo nel corso di radio Marte. "Le grandi stagioni del Napoli hanno sempre avuto un protagonista in fase offensiva come Cavani o Higuain. Milik è un ottimo calciatore, ma se vuoi giocartela su tre competizioni non basta. Il Napoli ha cercato Diego Costa, ma anche Immobile potrebbe essere una buona soluzione perché andrebbe a valorizzare nuovamente anche Insigne”.