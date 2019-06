Rai, Perillo: "Serve una prima punta, il Napoli crea tanto ma finalizza poco"

"Credo che Ancelotti voglia una squadra su cui identificarsi per portare avanti il suo progetto che prevede la vittoria di qualche trofeo". Lo ha detto il giornalista della Rai Antonello Perillo intervenendo a radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”. "La cosa più semplice per il Napoli è trattenere i migliori e provare a piazzare quei 2 o 3 colpi che farebbero fare il salto di qualità. Fossi stato nel club, avrei provato a rinforzare l'attacco con una prima punta perchè il Napoli crea tanto, ma finalizza poco. Detto questo, James Rodriguez mi piace, ma non è una prima punta", ha detto ancora Perillo.