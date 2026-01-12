Podcast Rai, Repice: "McTominay-Hojlund? Fossi tifoso del Napoli, ringrazierei a vita Ten Hag"

vedi letture

Il giornalista e commentatore Rai Francesco Repice, è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Come ha visto il rosso a Conte?

"Un po' eccessivo, ma quando si è lì in mezzo al campo certe cose possono sfuggire. Lui ha questo carattere, l'arbitro lo ha cacciato e la giustizia sportiva farà il resto. Non è un diplomatico, è così. Ci sono discussioni su questo rigore. Gli arbitri sono penalizzati da questo regolamento terrificante. Che il pestone ci sia non c'è dubbio, ma se chiedo ai calciatori quanti ne hanno preso in carriera, ogni volta se gli fosse stato dato sai quanti? Per il nuovo regolamento è rigore, ma è sbagliato. Se il pestone arriva dopo che il pallone è andato via, non è rigore. Per me decide o l'arbitro o la macchina, questo ibrido non convince per nulla".

Come ha visto Inter-Napoli?

"E' stato un partitone. Mi impressiona Dimarco, che finalmente con quel collo pieno sull'altro angolo l'ha presa benissimo e ha fatto un bel gol. E poi McTominay. Fossi un tifoso del Napoli ringrazierei sempre Ten Hag. E anche per Hojlund. E ricordiamoci che McTominay lo voleva Mourinho alla Roma...".

E' lotta a due per lo Scudetto?

"Guardate Inter e Napoli le punte che hanno, è una questione di rose. La lotta è a due. La differenza la fanno sempre i calciatori e li si possono avere centravanti come Lautaro, Hojlund...che è cresciuto tanto. Non è facile fare sportellate con Akanji. Quanto alzano certe prestazioni allenatori come Conte o Gasperini? Ripeto però, Inter e Napoli sono più forti delle altre. Nel Napoli sono fuori Lukaku, De Bryuyne, Anguissa, Neres, sono tanta roba. All'Inter l'unico pesante è Dumfries, che fa la differenza comunque".