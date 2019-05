Rai, Varriale e l'arma in più: "Il Napoli ripartirà dalla certezza Ancelotti"

Come in una partita a scacchi il Napoli muove convito le prime mosse di mercato potendo contare su alcune certezze e su altrettanti convinti interessi. Ne ha parlato Enrico Varriale, giornalista e conduttore televisivo, intervenuto nel corso di Radio Goal trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'indicazione più chiara arrivata al termine di questa stagione e all'inizio del calciomercato è che il Napoli vuole ripartire dalla certezze della panchina, quindi da Carlo Ancelotti il che ha permesso alla società di compiere i primi movimenti facendo scelte chiare, definire e soprattutto rapide. Lo dimostrano le voci su Di Lorenzo, che sembrerebbe ormai un giocatore del Napoli e Castagne. E' chiaro quindi che la priorità del club è proprio rivedere gli esterni bassi stando anche alle richieste del tecnico, richieste concretizzate da queste prime mosse.

Dal mio canto mi aspetto che al ritiro a Dimaro il Napoli abbia un organico quasi completamente definito. Chiunque partecipa ad una gara partecipa per vincere e non per arrivare secondo, questo calciomercato per gli azzurri sarà fondamentale, tant'è che dovranno stare attenti a non sbagliare la scelta degli innesti. Giuntoli deve puntare su giocatori di personalità che possano contare in determinate gare".