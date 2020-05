Rai, Varriale: "La ripresa della Serie A non va sbagliata. Ne vale l'immagine del paese"

Il giornalista Rai Enrico Varriale è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo una possibile ripresa del campionato: "Domani è il giorno in cui si metteranno i punti base sulla ripartenza. C'è chi dice che si deve ricominciare con i recuperi, altri che si deve partire con la giornata completa, mentre io credo si debba iniziare con la Coppa Italia: potrebbe essere un buon segnale per l'immagine del calcio italiano. Sono tanti i punti su cui confrontarsi domani, bisognerà capire il format del campionato, gli orari delle partite e il problema relativo ai diritti d'immagine.

NON BISOGNA SBAGLIARE - "Alla base dell'idea di Spadafora c'è un'idea positiva, offrire ad una platea più vasta la possibilità di vedere le partite è una cosa legittima. Bisogna trovare il modo per armonizzare tutti gli interessi in campo. Questa può essere un occasione di ripartenza che il calcio italiano non deve sbagliare"