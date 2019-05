Rai, Varriale provoca: "Sarri in Europa ha vinto più di Allegri e Conte"

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha pubblicato un post provocatorio alla fine della finale di Europa League: "A volte il tempo è galantuomo. Sarri, raccontato da molti come allenatore del bel gioco mai vincente, conquista l'Europa League col Chelsea. Premio meritato per un grande tecnico, arrivato tardi al calcio di vertice ma che in Europa ha vinto più di Allegri e Conte, tanto per dire".

