Rambaudi: "Ci sono troppi giocatori fuori ruolo. Ancelotti deve dare un'identità al Napoli"

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto alla trasmissione ''Il Bello Del Calcio", in onda su canale 21. Queste le sue parole: "Credo che ogni giocatore ha le proprie caratteristiche. I giocatori del Napoli sembra si debbano adattare al modulo di Ancelotti, e non viceversa. Fabian non gioca nella sua posizione naturale, così come Insigne che non predilige giocare spalle alla porta. Ancelotti, una volta individuato i giocatori, li deve collocare nelle loro posizioni ideali. Bisogna dare una continuità di gioco, altrimenti non si arriverà mai ad avere una precisa identità".