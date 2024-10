Rambaudi: "Conte è riuscito a trasferire la capacità di soffrire, ma il Napoli deve migliorare"

"La rosa del Napoli è ampia e di valore, con calciatori funzionali al gioco di Conte. Neres - ha detto l'opinionista ed ex Foggia e Atalanta Roberto Rambaudi a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - è sempre ottimo giocatore, Kvara in condizioni ottimali è uno dei migliori del ruolo, il messaggio che Conte vuole trasferire è che gioca chi sta nelle migliori condizioni fisiche e mentali. E questo è un messaggio molto importante.

È giusto che i tifosi sognino lo scudetto, per il resto il Napoli a tutti i mezzi per lottare fino alla fine. Ha fatto grandi investimenti, a ultimo organico e un ottimo allenatore. È chiaro che però il Napoli deve migliorare le prestazioni, perché ancora non è convincente. Sin qui Conte è riuscito a trasferire alla squadra la capacità di soffrire, di stare sul pezzo e di vincere con personalità. Ma non basta ancora per vincere lo scudetto. È giusto che i tifosi siano convinti che si possa vincere, ma ora è prematuro ogni discorso e questo vale anche per le altre squadre. Il Napoli deve migliorare in tante cose, ma a grandi margini di miglioramento. Per vincere un titolo devono combaciare una serie di fattori, e bisogna guardare ad ogni particolare. Conte sta facendo già un ottimo lavoro ma bisogna crescere. Per ora tra Napoli, Inter e Juventus la squadra che gioca peggio è quella bianconera, vederla in campo mi annoia moltissimo“.