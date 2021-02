Rambaudi: "Inizio a pensare che la rosa sia stata sopravvalutata"

Nel corso de Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, è intervenuto come ospite Roberto Rambaudi, ex giocatore. "Il gioco dipende troppo da alcuni giocatori, chi li sostituisce non riesce mai a fare ciò che fanno loro. Ad esempio, se manca Zielinski, chi entra al suo posto non riesce a fare il lavoro che faceva lui. Credo che qui ci siano delle responsabilità dell’allenatore. E forse si, comincio a pensare che questa rosa sia in parte sopravvalutata.

Su Gattuso: Ne parliamo come se fosse arrivato ieri, in realtà è qui da un anno e ancora non si vede una vera impronta sulla squadra. Anche in avanti, con Osimhen, la situazione non è molto chiara. Fra lui e Milik, mi terrei il polacco. Non avrei detto quelle cose se fossi stato Gattuso, anche la Lazio andò a giocare in Champions con 12 giocatori, in questi momenti di difficoltà i calciatori come l’allenatore devono farsi forti e andare avanti nonostante le difficoltà.

Su Fabiàn: Io lo metterei ovunque, gli serve giocare al fianco di un calciatore con determinate caratteristiche, ma in fase di costruzione è un giocatore che davvero metterei in qualsiasi zona del campo”.