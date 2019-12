Rambaudi: "La cosa che mi ha fatto più impressione è la faccia di Mertens, prima era felice..."

L'ex calciatore Roberto Rambaudi ha commentato nella trasmissione "Il Bello del Calcio" le ultime prestazioni dei giocatori del Napoli: "La cosa che non mi è piaciuta, oltre all'aspetto tattico, è che la responsabilità è di tutti ma non mi sono piaciute le dichiarazioni di Ancelotti. Dice che se non deciderà insieme alla squadra allora deciderà lui, ma scusate fino ad oggi chi ha deciso? La cosa che mi ha fatto più impressione, oltre alle scelte tattiche come Lozano al posto di Callejon che non si può guardare, era la faccia di Mertens, prima era la felicità ma adesso è triste".