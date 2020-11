Rambaudi: "Mandare due giocatori in tribuna un segnale forte, gestione di Gattuso è perfetta!"

Roberto Rambaudi, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha commentato la vittoria di ieri contro il Bologna evidenziando anche la gestione del gruppo da parte di Gattuso e i miglioramenti in fase difensiva compiuti dal Napoli in questo inizio di stagione: “Secondo me, considerando il vissuto di questa squadra e la sconfitta contro il Sassuolo, la gestione del gruppo e della partita da parte di Gattuso è stata perfetta. Non mi soffermo sul modulo di gioco. Il successo è arrivato al termine di una gara difficile, il Bologna è un avversario complicato perché ti mette in difficoltà se gli lasci la profondità. L’allenatore sa che squadra ha tra le mani e la scelta di mandare Ghoulam e Mario Rui in tribuna ieri è stato un segnale forte per tutti. A me piace chi fa così perché io stesso farei così. Per quanto riguarda la partita la vera forza degli azzurri è la fase difensiva, è un’altra squadra rispetto alla scorsa annata. Sul modulo bisogna essere onesti: quando Gattuso è arrivato ed ha optato per il 4-3-3 la squadra non aveva equilibrio, si è acquistato Demme ma si creava comunque poco e si rischiava spesso di subire gol. Per questo motivo ha dovuto fare delle scelte precise e con il 4-2-3-1 si è trovata la giusta soluzione”.