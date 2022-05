Rambaudi non ha dubbi: “Osimhen? In Serie A lo scambierei solo con Lautaro"

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’ su Canale 8 è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore Roberto Rambaudi

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’ su Canale 8 è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore Roberto Rambaudi: “Luis Alberto sarebbe il giocatore giusto per il Napoli e Spalletti: è bravissimo a giocare dietro la punta e potrebbe mandare dentro Osimhen e Lozano, come tutti i giocatori importanti sa ricercarsi lo spazio. Sarebbe un grande acquisto per il Napoli”.

Se potesse scambiare Osimhen con un attaccante della Serie A, con chi lo scambierebbe? “Se deve andare via per fare cassa, si deve operare allo stesso modo fatto con Cavani: via lui e dentro Higuain. In questo caso, via il nigeriano e dentro Lautaro Martinez”.