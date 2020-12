Rambaudi: “Petagna determinante, primo tempo conferma che non si può più fare quel gioco di Sarri”

Roberto Rambaudi, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato durante Il Bello del Calcio su Canale 21: "Le difficoltà del primo tempo vengono dal voler imitare alcune cose del passato ma non ci sono più automatismi e certi giocatori per fare quel gioco. E’ stato determinante Petagna che tagliava anche lasciando spazi o aprendo spazi per Lozano che poi ha fatto grandi cose, ma Petagna si sacrifica con certi movimenti utili per gli altri".