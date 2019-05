Rambaudi: "Rendimento di Insigne non dipende dalla fascia, serve l'abito giusto..."

Roberto Rambaudi, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Canale 21, soffermandosi sulla figura di Lorenzo Insigne nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio': "Fascia di capitano zavorra per Insigne? Non è che la fascia di capitano lo fa giocare bene o male. Insigne ha svolto bene il suo lavoro in un ruolo che non è suo, è riuscito a mascherarsi molto bene nei primi mesi grazie alle sue qualità. Se vuoi avere la continuità di Insigne bisogna cucirgli l'abito addosso, e questo abito si chiama 4-3-3".