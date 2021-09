Rampulla: "Il Napoli ha meritato. Szczesny? Non è al top, il tiro non sembrava irresistibile"

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha commentato il ko dei bianconeri contro gli azzurri: "Le assenze si sono fatte sentire ma dalla Juve mi aspettavo qualcosa di più. Il Napoli ha meritato, giocando con grande intensità.

Szczesny? Il tiro non sembrava irresistibile, è un periodo in cui gli gira tutto male, anche in nazionale. Si vede che fisicamente non è al top, deve tapparsi le orecchie e lavorare.

Un punto in tre partite? Non me l’aspettavo, se sei la Juventus non puoi permettertelo. Però non sono preoccupato, perché la stagione è ancora lunga e Allegri è abituato a fare lunghi filotti. Bisogna lavorare molto sulla testa dei giocatori: in questo momento ci vuole tranquillità, abbattersi è controproducente".