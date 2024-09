Ranieri: "Conte? Se non arriva primo fa il secondo, soprattutto senza coppe"

vedi letture

Non poteva non aver visto le prime 3 giornate di Serie A uno come Claudio Ranieri, che ha vissuto e, forse, vive ancora di calcio. A La Repubblica ha raccontato qual è stata la squadra che gli ha rubato gli occhi maggiormente: "Più di tutto mi è piaciuto, e molto, il Parma. Si vede che sono 3 o 4 anni che hanno un progetto su cui lavorano, ed è un bel vedere. Davanti sono notevoli, Bernabé è un gran bell’organizzatore di gioco. Pecchia ha messo in piedi una squadra davvero divertente. Complimenti".

Il tecnico ha poi parlato anche delle big: "L’Inter è l’Inter. Thiago Motta sembra che abbia subito preso la Juve per il verso giusto e in più deve ancora buttare nella mischia tutti i pezzi grossi. Mi sta piacendo molto il Toro di Vanoli, squadra verticale come poche, e aspetto il Napoli, perché Conte se non arriva primo arriva secondo, specie se non deve fare le coppe".