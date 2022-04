Ranieri: "Saranno tutte finali, Milan e Napoli forse hanno qualcosa in più"

L'allenatore Claudio Ranieri ha parlato della lotta scudetto intervistato da La Gazzetta dello Sport

L'allenatore Claudio Ranieri ha parlato della lotta scudetto intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Daranno maggiore fiducia a chi insegue, ma credo di dover usare una frase fatta: da qui al termine saranno davvero tutte finali, tenendo conto che il Milan resta padrone del proprio destino. È vero che ieri ha pareggiato in casa contro il Bologna, ma ha creato tante occasioni".

Parliamo di estetica. In certi momenti della stagione ha avuto qualcosa in più il Milan, poi l’Inter ora il Napoli. Su quel fronte, chi sta meritando più? "Forse Milan e Napoli ora hanno qualcosa in più sotto questo punto di vista. Guardi: io, oltre a essere “allegriano”, ho enorme stima per Inzaghi, a cui a inizio stagione, con le cessioni importanti che aveva dovuto gestire, non era stato dato molto credito".