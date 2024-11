Ranocchia sul rigore: "Mi arrabbierei. Guardano il centimetro e non puoi mai intervenire!"

Andrea Ranocchia, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Rigore da difensore? Mi arrabbierei ma ormai ti guardano il centimetro e non puoi mai intervenire, limitano molto gli interventi dei difensori. Il tocco c’è, l’intensità non è però così tanto importante da far cadere Dumfries".