Ranucci (Report) a Canale8: "Nel calcio ci sarebbero 2 miliardi di euro di transazioni illecite"

Sigfrido Ranucci, volto della Rai e conduttore della trasmissione Report, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione Linea Calcio: “Ormai nel calcio nemmeno più l’erba è quella vera, perché viene dipinta per non rovinare il campo. Lunedì nella puntata di Report analizzeremo la figura degli agenti, che sono diventati ormai i signori del calcio. Partiremo di un rapporto, commissionato dalla Uefa, ma mai pubblicato, in base al quale ci sarebbero nel calcio 2 miliardi di euro di transazioni finanziarie illecite provenienti dal mondo delle delle procure e della gestione dei diritti d’immagine. Ci parla di evasione fiscale, di corruzione e sembra che il calcio sia entrato in una dimensione di ricatti incrociati”.