Rapina Neres, Floro Flores: "Napoli è anche questa"

Antonio Floro Flores, ex calciatore azzurro, a OttoChannel nel corso di Salotto Azzurro ha parlato della rapina subita da David Neres: "C'è qualcuno che dice Napoli non è solo questa, ma Napoli è anche questa. Poi mi chiedo: come può uno vedere un orologio da 100 mila euro da una macchina tutta nera che esce da un garage del Napoli? L'ho subìto anch'io, dopo hai paura di camminare e di andare in giro".