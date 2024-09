Rapina Neres, Floro Flores rettifica: "Chiedo scusa se sono stato interpretato male"

© foto di Andrea Rosito

Oggi alle 07:15 Le Interviste di di @antonio_noto

"Non ho mai detto che è soprattutto teatro di episodi di criminalità, non avrei mai generalizzato in questo modo".