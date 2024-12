Raspadori a Dazn: "Felicissimo di tornare al gol al Maradona, i tifosi sono fondamentali"

vedi letture

Il match winner della gara contro il Venezia, Giacomo Raspadori, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria dei suoi, ora al primo posto in classifica: "Sono felicissimo di essere tornato in gol al "Maradona". So che sembra una frase fatta, ma il supporto dei tifosi è fondamentale. C'è stata qualche difficoltà, quindi la vittoria è ancora più preziosa. Giocare qui ti regala sicuramente qualcosa in più. Stiamo lavorando molto bene, la stagione però è lunga. Non dobbiamo distrarci".