Raspadori a Dazn: "Isolarsi e vincere la partita! Ci siamo preparati bene e daremo tutto"

Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Parma. "Ci siamo preparati nel migliore dei modi, sarà una partita importante. Noi ci isoleremo, è una partita importante per tutti. Per noi, per loro e il Parma giocherà per salvarsi. In queste ultime partite ci sarà maggior pressione e attenzione, è il bello di questo sport".

Vi siete detti qualcosa in particolare? "Ogni partita l'abbiamo approcciata nello stesso modo, ci ha permesso di giocarci questo obiettivo importante. Sappiamo quanto stiamo lavorando, dobbiamo solo uscire dal campo felici sapendo di aver dato tutto".