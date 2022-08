Raspadori in campo con la testa altrove, Agostinelli in diretta: “Non è sereno!”

Questo il pensiero di Andrea Agostinelli in diretta al commento tecnico della Rai nel match di Coppa Italia tra Modena e Sassuolo.

TuttoNapoli.net

“Raspadori non è sereno, lo vediamo dalle sue giocate, ci aspettavamo tutti che neanche giocasse. Non è facile alla sua età giocare con tutte queste voci di mercato”. Questo il pensiero di Andrea Agostinelli in diretta al commento tecnico della Rai nel match di Coppa Italia tra Modena e Sassuolo.