Raspadori, l'ex allenatore: "Era grande già a 17 anni e con la palla faceva ciò che voleva"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Morrone, vice allenatore del Frosinone ed ex allenatore Sassuolo Primavera: “Le qualità di Raspadori sono sotto gli occhi di tutti. Ho conosciuto un ragazzo già grande a 16-17 anni e faceva ciò che voleva. Non gli manca nulla, solo partite di un certo livello. È un ragazzo forte che può stare in alto. Spero possa fare presto il salto in un grande club. Dal punto di vista caratteriale non ha problemi, vive bene le pressioni, il campo. Sa ciò che deve fare. Può farlo ancora di più in una grande squadra. Napoli? Può ricoprire più ruoli, vicino alla porta è bravo e fa le scelte giuste e in quella parte rende ancora meglio. Spalletti, eventualmente, saprebbe dove utilizzarlo. In Italia serve più coraggio, all’estero si fa prima a lanciare i giovani. Però sembra che il vento stia cambiando. L’operazione Scamacca porta il giocatore in una squadra importante inglese”.