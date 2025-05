Raspadori, l'ex allenatore: "Lo vidi giocare esterno, pensai subito una cosa"

Giuseppe Iachini, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Raspadori l’ho avuto al Sassuolo quando era in primavera. lo vidi giocare da esterno e capii subito che dovevo portarlo in prima squadra. Si intravedeva che aveva doti tecniche ed una grande professionalità. Nel tempo ha maturato la capacità di essere polivalente in attacco, riuscendo a coprire più ruoli. Ha fatto un grande gol confermando le sue doti balistiche che sono ormai note.

Conte ha fatto un lavoro straordinario e su più livelli. E’ arrivato in una situazione in cui doveva ricostruire una squadra abbattuta soprattutto nel morale dopo la scorsa stagione con tanti giocatori che avrebbero preferito cambiare aria. Li ha rimotivati e rivitalizzati, oltre ad aver aggiunto giocatori funzionali. Ha fatto sentire importanti tutti ricevendo massima disponibilità e riuscendo a sopperire alle assenze per infortuni e alla partenza di Kvara a gennaio”.