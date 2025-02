Raspadori, l'ex compagno: "Ha il gol nel sangue! Mercato? Sta bene a Napoli"

vedi letture

Marcello Trotta, calciatore della Turris, ha rilasciato alcune dichiarazioni a kisskissnapoli.it: “Raspadori è un grande giocatore si vedeva già al Sassuolo con noi quando è passato dalle giovanili alla prima squadra. L’infortunio di Neres gli farà avere più spazio, potrà dimostrare il suo valore. Certo va detto che anche il modulo del Napoli non riesce mai a dargli un ruolo preciso, ma la squadra di Conte ha giocatori importanti e lui dovrà essere bravo a far capire qual è il suo reale valore.

Il suo ruolo? Giacomo può agire da seconda punta, si può inserire negli spazi, è il suo ruolo ideale anche se ha ricoperto vari ruoli durante l’esperienza azzurra. Ha il gol nel sangue, si allena sempre al massimo e aspetta la sua occasione, ora è il momento di dimostrarlo.

Il suo futuro? Dipenderà molto da lui in una squadra di altissimo livello come il Napoli ci sta che sia limitato, ma stare in una squadra vincente ti fa crescere. Certo poi se sente il bisogno di andare altrove per giocare di piu può andare, ma sono sicuro che lui vuole sfruttare l’occasione che ha e che è molto felice al Napoli”.