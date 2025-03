Raspadori, l'ex compagno: "Ora gioca nella posizione migliore! E che intesa con Lukaku"

Marcello Trotta, attaccante della Turris, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Ieri è arrivata l’esclusione definitiva della Turris dal campionato di serie C, fa tanto male, c’erano i presupposti per fare bene, un peccato grande c’è tanta amarezza per la storia della Turris. Era un anno importante visto che quest’anno il club avrebbe festeggiato gli 80 anni.

Politano sta giocando benissimo, stiamo vedendo anche la sua grande propensione difensiva, supporta anche la squadra in attacco. Raspadori sta giocando con efficacia, quella dove sta giocando è la posizione dove rende meglio, si vede anche dall’intesa che ha con Lukaku”.