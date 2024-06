Raspadori manda un messaggio a Kvara: "Ragazzo d'oro, saprà mettersi in mostra"

Giacomo Raspadori, nel corso della conferenza stampa con l'Italia di oggi, ha risposto anche a delle domande sul compagno di squadra Kvhicha Kvaratskhelia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori, nel corso della conferenza stampa con l'Italia di oggi, ha risposto anche a delle domande sul compagno di squadra Kvhicha Kvaratskhelia.

Oggi c'è l'esordio di Kvara: vuoi mandargli un messaggio? Come un professionista gestisce i rumors durante un Europeo?

"A Kvara faccio un grandissimo in bocca al lupo. Oltre a essere un talento incredibile, è un ragazzo d'oro e sono sicuro che saprà mettersi in mostra. Sulla seconda domanda, dico che siamo umani: qualsiasi cosa ci sia sicuramente il pensiero c'è, possono esserci ragionamenti extra-campo ma l'occasione per ognuno di noi di giocare una competizione del genere ti porta a essere totalmente focalizzato su questo. E' inevitabile che la testa sia completamente su una competizione così importante".

Cosa vi ha colpito della Spagna? Hai scambiato messaggi con Kvara?

"No, con Kvara non mi sono sentito. Ciò che abbiamo notato è l'intensità che hanno messo in tutta la partita e noi dobbiamo cercare di essere intensi allo stesso livello, dobbiamo essere attenti a questa cosa".