Raspadori-Napoli, Lo Monaco scettico: “30mln sono tanti, avrei tenuto Mertens”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

“Kvaratskhelia sarà il vero colpo del Napoli”. Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Il vero colpo del Napoli? Mi auguro lo sia Kvaratskhelia, lo spero davvero. Se il georgiano dovesse esplodere potrebbe essere davvero il giocatore decisivo per Spalletti. Chi prenderei tra Raspadori e Simeone? Il massimo sarebbero entrambi: il primo più si addice al ruolo di seconda punta dietro Osimhen, il secondo è più una punta centrale. I costi, tuttavia, mi sembrano improponibili, 30 milioni per Raspadori sono tanti, avrei tenuto Mertens per un altro anno e dato spazio a Gaetano, giocatore che mi piace moltissimo. Lui ha delle potenzialità notevoli e a sinistra con anche Zerbin il Napoli completa un quadro molto interessante”.