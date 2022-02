Rastelli: "A Cagliari sarà una battaglia, si possono sfruttare le qualità di Mertens nello stretto"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore: “Sicuramente a Cagliari sarà una battaglia. Al di là dell’entusiasmo e la compattezza ritrovata dal Cagliari, il Napoli dopo Barcellona sotto l’aspetto mentale ha speso tantissimo. Bisogna essere concentrati perché con un avversario inferiore puoi prende la partita sotto gamba. Mazzarri è bravo ad imbrigliare gli avversari e il Napoli dovrà dimostrare di essere diventata una squadra che gioca alla morte ogni gara.

Mertens titolare? La turnazione ci sta, giovedì c’è un’altra gara importante. Il Belga ha dimostrato di non far rimpiangere Osimhen quando è stato fuori. Con un Cagliari basso si possono sfruttare la qualità di Mertens nello stretto, poi una volta sbloccata la gara con gli spazi più larghi si può sfruttare la velocità di Osimhen.

Gaston Pereiro? Da oggetto misterioso fino a qualche mese fa, nell’anno nuovo tutta la squadra ha cambiato marca e anche Pereiro si sta ritagliando la sua dimensione. E’ un giocatore da attenzionare perché con le sue qualità può decidere la gara da solo”.

Grande rivalità tra Cagliari e Napoli? Si, quando si gioca col Napoli i tifosi rossoblù chiedono qualcosina in più, perché per loro è una grande soddisfazione fare punti contro il Napoli. E’ una gara dalle mille insidie e il Napoli deve scendere in campo con una grande concentrazione.

Difesa a tre del Cagliari può dare problemi al Napoli? Inter e Atalanta sono tra le migliori d’Italia. Queste due squadre fanno della fisicità un loro punto di forza, il Napoli è invece una squadra più leggerina e rispetto a queste due squadre paga rispetto sull’aspetto fisico. Il Napoli paga anche l’uomo contro uomo a tutto campo. Col Cagliari il Napoli fisicamente pagherà meno, poi le individualità del singolo possono sbloccare le gare che sembrano difficili da vincere”.