Rastelli: "Altro che Gilmour, il centrocampista perfetto per Conte è già in organico"

vedi letture

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questo è il periodo più importante della stagione, dove butti le basi a 360°, tra preparazione fisica e principi di gioco. Poi si inizia ad avere conoscenza del gruppo che inizia a capire le idee dell’allenatore. E’ importante perchè in questo periodo c’è serenità, non ci sono punti in palio e l’apprendimento diventa più semplice. E’ normale che noi allenatori vorremmo tutto e subito, la squadra pronta, ma sappiamo quanto il mercato sia difficile e ci prepariamo alla fine del mercato per i colpi finali.

Folorunsho e Gilmour? Conte ha avuto la possibilità di vedere Folorunsho sotto i suoi occhi. Viene da una stagione importante ed ha ancora tanti margini di miglioramento. Conte conosce molto molto bene anche Gilmour, ma non è escluso che si possa concentrare più su Folorunsho che per caratteristiche è il centrocampista perfetto”.