Rastelli: “Gilmour potrebbe imparare a fare lo stesso che fa Barella, ma nel tempo"

vedi letture

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Barella come Gilmour? No, hanno caratteristiche diverse. Gilmour è più un play che però sta facendo l’interno. Conte sfrutta Gilmour per palleggiare di più, insieme a Lobotka è come se ci fossero due play. Lo scozzese è dinamico e sa sganciarsi e sa fare da rifinitore. Barella è più muscolare, si butta di più negli spazi e negli anni ha capito anche ad avere i tempi giusti d’inserimento. Gilmour potrebbe imparare a fare lo stesso che fa Barella, ma nel tempo.

Italiano? E’ stato abile a prendere un’eredità di una squadra che ha fatto il quarto posto. Italiano capisce i momenti della gara, il Napoli sfiderà una squadra che è in una situazione psico-fisica eccellente.

Napoli-Milan? Mi sarei arrabbiato tantissimo se la mia squadra avesse preso goal così presto, è stato un errore di lettura grave. Tra Hernandez e Pavlovic hanno fatto due errori e se prendi goal dopo 60 secondi la partita non può che mettersi in salita”.