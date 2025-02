Rastelli: "La pressione deve essere tutta sull'Inter! Cambio modulo? Ci sta tutto"

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Cambio modulo per il Napoli? Ci può stare tutto, nell’organico ci sono le caratteristiche per fare qualcosa di diverso e Conte ha sempre trovato le soluzioni giuste. Poi bisognerà vedere la fattibilità, bisogna vedere il momento che vivono i suoi calciatori e mi riferisco a chi ha avuto meno minutaggio. L’allenatore metterà sul piatto della bilancia tutte le soluzione e poi sceglierà in base alle sue sensazioni. L’obiettivo di un allenatore è quello di dare quante più certezze ai nostri calciatori.

Corsa scudetto? Il Napoli ha chiesto a Conte di rientrare in Europa dopo il decimo posto. Nessuno, pur conoscendo le qualità di Conte, poteva pensare che questo tecnico potesse imprimere questa marcia alla squadra. Due pareggi si accettano e si mettono punti in classifica ed il Napoli è ancora primo. La pressione è sempre sull’Inter che è la più forte, ha due squadre titolari e in questa fase finale della stagione ognuno cerca di spostare la pressione sugli altri”.