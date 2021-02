Rastelli: "Mai visto un Napoli cattivo come con la Juve. Nelle difficoltà c'è più unione..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimo Rastelli, ex giocatore ed allenatore: 1

“Nelle difficoltà i gruppi si uniscono ancora di più perché c’era timore che la gara contro la Juventus potesse essere una debacle. Un Napoli così concentrato e cattivo per 95′ non l’avevo mai visto. La vittoria meritata è arrivata grazie a spirito e atteggiamento. Uno spirito che bisogna cercare di portare sempre, pur giocando ogni 3 giorni. L’aspetto mentale e motivazionale ha sempre fatto la differenza, poi le qualità tecniche della squadra non vengono messe in discussione. Ho visto maggiore concentrazione individuale contro la Juventus: vincere partite come quelle dà grande soddisfazione, anche perché il tifoso vede che il calciatore lotta per la maglia.

Insigne da preservare in vista di Atalanta-Napoli? Queste sono le difficoltà di un allenatore, bisogna capire la soluzione migliore. Indubbiamente, essendo una gara che si gioca in 180′, si possa giocare fuori casa in maniera meno offensiva per portare a casa un risultato positivo. Ma sono valutazioni che deve fare Gattuso.

In questo momento nelle costrizioni possono uscire soluzioni determinanti. Magari lo stesso Rrahmani visto contro la Juventus o Lobotka possono ampliare il ventaglio di scelte di Gattuso”.