Rastelli: "Napoli favorito, ma occhio alla Fiorentina che mette in difficoltà le big"

"Da Napoli-Fiorentina mi aspetto una partita molto bella e vibrante perché si affrontano due squadre con una mentalità vincente". A dirlo, in esclusiva, a FirenzeViola.it è Massimo Rastelli, ex attaccante del Napoli ed ex allenatore, tra gli altri, di Gaetano Castrovilli e Pietro Terracciano.

Il Napoli parte comunque favorito al Maradona?

"Io credo che entrambe le compagini faranno di tutto per vincere e per battersi, quindi prevedo una gara molto aperta. Il pronostico può essere leggermente a favore del Napoli, più che altro per la posizione di classifica che occupa e perché gioca in casa, ma i viola faranno di tutto per ottenere un risultato positivo e mettere in difficoltà i partenopei, come già fatto con tanti altri avversari".

Ha inciso più Spalletti nel Napoli o Italiano nella Fiorentina?

"Direi tutti e due ugualmente con le qualità degli organici a disposizione. La Fiorentina è cresciuta tantissimo più o meno con la stessa rosa della stagione passata, poi ha perso Vlahovic a gennaio, ma ha mantenuto una sua filosofia, una sua identità e una sua efficacia. Anche se spreca tantissimo, l'importante rimane creare".