Rastelli: "Osimhen devastante negli spazi, sorprendete l'inserimento nell'ambiente"

Massimo Rastelli, allenatore ed ex giocatore del Napoli, si è soffermato sui temi di casa Napoli nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen ha meravigliato per la naturalezza e la facilità con cui s'è inserito nell'ambiente, negli schemi, nel dubbio. E' devastante negli spazi, lo abbiamo visto. Ma lo stesso Lozano è un calciatore ritrovato, sta facendo vedere tutte le doti per cui era stato acquistato. Sono entrambi giovanissimi e hanno tanto margine di miglioramento. Dovranno trovare la continuità che contraddistingue i grandi campioni".