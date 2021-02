Rastelli: "Serve una figura in società che faccia da raccordo con la squadra"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore. “Credo sia fondamentale avere un ex calciatore nell'organigramma societario perché trasmettono il senso di appartenenza. Innanzitutto quindi questa figura cerca di trasmettere quei valori, è l'uomo simbolo della società quindi i calciatori che arrivano, soprattutto quelli nuovi, anche nei momenti di difficoltà comunque si aggrappano alle parole che un grande campione può dare. Piano piano qualsiasi società sta mettendo questa figura in società, soprattutto quelle che comunque vogliono crescere. Sono figure importanti che ti ritrovi poi soprattutto nei momenti di difficoltà. Contro il Granada Gattuso essendo senza attaccanti dovrà inventarsi una soluzione diversa, un attaccante atipico e di movimento. Rino dovrà fare le sue scelte ed ovviare a questa mancanza con delle soluzioni tattiche diverse”.