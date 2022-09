Rastelli su Simeone: "Ha trovato l'ambiente giusto, al di là del minutaggio sarà determinante"

"Ora viene il difficile, è nella continuità che si vedono le squadre e da questo punto di vista negli ultimi anni è venuto un po 'a mancare".

TuttoNapoli.net

Nel corso del TMW News è intervenuto l'ex azzurro Massimo Rastelli, che ha fatto il punto della situazione su alcune big del nostro campionato, a partire dall'Inter in difficoltà. "E' come se avesse perso consapevolezza e convinzione, l'anno scorso, fino al derby di ritorno, era una macchina da gol. Gli interpreti più o meno sono gli stessi. La perdita di Perisic ha pesato, era l'elemento che creava superiorità numerica e copriva tutta la fascia: ha fatto la differenza. Per Inzaghi è il momento più delicato da quando allena: tutti i tecnici attraversano momenti difficili, ma credo che Simone riuscirà a superare questa fase. L' importante è restar lucidi e capire le problematiche, lavorando per eliminare gli errori.

Il Napoli invece è parso la squadra più convincente, a sorpresa perchè nessuno dopo le partenze estive pronosticava una squadra così solida, concreta e che sa soffrire. Ora viene il difficile, è nella continuità che si vedono le squadre e da questo punto di vista negli ultimi anni è venuto un po 'a mancare. Il Napoli può lottare davvero per lo scudetto. Il gol di Simeone col Milan è stato da centravanti vero, ha attaccato l'area con gran cattiveria, è arrivato sulla palla in corsa con i tempi giusti. Il Napoli dunque ha anche ottime alternative. E tornando a Simeone è un attaccante ritrovato, Verona gli ha fatto benissimo. Ha trovato ora l'ambiente giusto, a lui piacciono le piazze calorose e credo che al di là del minutaggio sarà determinante per il Napoli, dall'inizio o a partita in corso".