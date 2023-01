Ravanelli: "Dovevano e potevano chiuderla, il Napoli non è stato sul pezzo fino alla fine"

Clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese per il Napoli, eliminato ai rigori.

TuttoNapoli.net

Clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese per il Napoli, eliminato ai rigori. Parla così della sfida, dagli studi di Sport Mediaset, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli: "Il Napoli non è stato sul pezzo fino alla fine della partita, dovevano chiuderla e potevano farlo, invece la sfida è scivolata via senza emozioni fino al gol di Afena-Gyan".