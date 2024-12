Podcast Ravezzani demolisce Motta: "Ormai questa è la Juve, vince meno di Allegri..."

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Come valuta la risposta di Marotta a Cardinale?

"E' stata una risposta forse più dura del lecito, ma nel merito ha ragione Marotta. Zhang è saltato per aria non per l'Inter ma perché l'impero di Suning ha cominciato a scricchiolare per altro. La filosofia di Zhang era più efficace di quella di Cardinale, negli anni ha messo i conti all'ordine e ha creato valore attorno al brand e del club, visto che ha introiti maggiori dei rossoneri. Non è detto che spendere meno voglia dire andare meglio di chi spende di più, conta come spendi. Una risposta andava data, ma io avrei risposto nel merito della critica di Cardinale".

Quale è stato ad oggi l'errore più profondo di Cardinale?

"E' stato considerare che chiunque possa fare il dirigente, basta che segua le sue idee e le ponga in essere. Moncada non ha mai fatto il ds, Furlani non ha mai fatto il dirigente di una squadra, Ibra è stato inventato in questo ruolo. Servono dirigenti capaci ed esperti che conoscono la materia, almeno uno. Cardinale con presunzione invece ha fatto questo errore invece".

Questa Juventus può svoltare?

"Ormai siamo a fine anno, questa è la Juve. Chi si aspettava un gioco scintillante si è dovuto ricredere. Gioca un poco meglio della Juve di Allegri e vince un poco meno di quella. Il gioco brillante lo fai quando hai dei calciatori che hanno questa qualità, soprattutto in mezzo al campo. Squadre divertenti sono quelle che hanno centrocampisti centrali capaci di fare come divertenti, creativi. La Juve ha giocatori di passo invece. Forse dovrebbe spostare dietro Yildiz e supportarlo con due giocatori di fatica. Non basta quindi il tecnico per un calcio brillante, servono gli interpreti".