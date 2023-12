Ravezzani: "Difficile trovare un punto debole dell'Inter, se vince è addio scudetto per il Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: "Se l'Inter dovesse vincere al Maradona, la partita diventa decisiva per la corsa Scudetto del Napoli, che verrebbe tagliato fuori e che saluterebbe già il titolo a dicembre. Osimhen tornerà tra i titolari, ma la partita sarà tra grandi squadre e sarà fatta da episodi. L'Inter è più forte del Napoli per organico, ma se gli azzurri tirano fuori due fenomeni come Kvara e Osimhen allora cambia tutto. Quindi servirà che entrambi siano in grande spolvero. Chiaramente l'Inter può sperare che Osimhen non sia ancora al 100% dopo il lungo infortunio e questo può essere un vantaggio.

La difesa del Napoli? Natan non può marcare Bellingham in quel modo, è una cosa impressionante. Juan Jesus all'Inter è stato scartato ed è stato bollato come scadente. E quando sostituisci Kim prima con lui e poi con Natan, i risultati sono ovvi. L'Inter davanti ha Thuram e Lautaro, quest'ultimo l'attaccante più forte della Serie A. Quindi la tenuta difensiva del Napoli sarà un tema fondamentale della partita. Anche sugli esterni si deciderà molto. Dumfries è in calo, ma ha fisico e può mettere in difficoltà Juan Jesus che non è di ruolo. Trovare un punto debole di questa Inter è davvero difficile. Certo manca Bastoni, ma chi al suo posto sta facendo bene. L'Inter ora ha grande consapevolezza della propria forza. La finale di Champions ha dato un qualcosa in più ora ai nerazzurri, Inzaghi e i suoi ragazzi hanno imparato la lezione dopo lo Scudetto perso in maniera scioccante contro il Milan".