Real, Ancelotti a Infinity: "Il Napoli si qualificherà. Serve attenzione, ma è migliore del Braga"

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha commentato ai microfoni di Infinity +, il successo ottenuto con il Napoli.

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha commentato ai microfoni di Infinity +, il successo ottenuto con il Napoli: "Partita aperta e difficile, siamo riusciti a vincerla nel finale perché avevamo un po' più di energia rispetto al Napoli. Abbiamo diversi infortuni, ma abbiamo una rosa che ci permette di rimanere ad un buon livello. Bellingham? Giocatore completo, straordinario, incredibile. Sorprende tutti, non solo noi che lo vediamo tutti i giorni. Ha uno strapotere fisico, è un regalo per il calcio non solo per i tifosi del Real Madrid.

Il Napoli passerà il turno? Il Napoli credo che si qualificherà. Serve attenzione, ma a livello qualitativo è migliore del Braga".

Futuro? Allenare il Real Madrid è un motivo di orgoglio, sono felice di aver passato qui tanto tempo, per il futuro si vedrà".