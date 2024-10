Real Madrid, Ancelotti: "Non ho dubbi su chi vincerà il Pallone d'Oro"

vedi letture

"Vincerà il Pallone d'Oro non grazie alla prestazione di stasera, ma grazie a quello che ha fatto l'anno scorso"

Carlo Ancelotti non ha dubbi: il Pallone d'Oro, che sarà assegnato lunedì, deve andare a Vinicius jr.: "È raro vedere un giocatore giocare un secondo tempo come quello di Vinicius. Gol a parte, ci ha messo energia e intensità, con un carattere straordinario. Vincerà il Pallone d'Oro non grazie alla prestazione di stasera, ma grazie a quello che ha fatto l'anno scorso", ha detto dopo il 5-2 in rimonta contro il Borussia Dortmund.

Come hai visto la partita?

"L'abbiamo vissuta con calma, cercando di pensare a cosa cambiare nella ripresa. Nel primo tempo eravamo timidi, non abbiamo messo pressione e abbiamo subito due gol. Era abbastanza chiaro cosa dovevamo fare, è stato il miglior secondo tempo della stagione".

Cosa hai detto durante l'intervallo?

"Ho detto che dovevamo concentrarci sui piccoli dettagli. Non sbagliare passaggi, fare buoni cross, vincere duelli. Quando vinci i duelli, la dinamica della partita cambia e così è stato. Il secondo tempo ci ha insegnato molto. Può essere un momento chiave della nostra stagione".