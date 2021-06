Real Madrid, l'ex presidente: "Trattativa per Fabian? Ancelotti può essere determinante"

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Real Madrid interessato a Fabian Ruiz? Ancelotti lo conosce molto bene. Il centrocampista del Napoli ha dalle grandi potenzialità fisiche e tecniche, non a caso è uno dei perni della nazionale spagnola. E’ anche un talismano per la Spagna, infatti con lui la nazionale non ha mai perso. Non so se c’è una trattiva tra il Napoli e il Real Madrid, ma sicuramente la presenza di Carlo Ancelotti può essere determinante in questa trattativa.

Come è stato visto il ritorno di Ancelotti a Madrid? Carlo ha lasciato un grande ricordo al Real. E’ un allenatore che allena con una certa semplicità e riesce a gestire una rosa formata da grandi campioni. Ha dimostrato dovunque è andato di essere un grande allenatore e qui a Madrid il suo ritorno è stato salutato con grande felicità

Pedraza al Napoli? E’ un giocatore importante e interessante. Ha contribuito in maniera molto importante alla vittoria del Villarreal dell’Europa League. Nonostante faccia parte di una squadra di una città molto piccola, credo che potrebbe fare molto bene in una realtà come Napoli.

Pau Torres?E’ un giocatore chiave per il Villarreal. So che la squadra catalana ha ambizioni importanti per la prossima stagione e non penso che cederà tanto a cuor leggero i suoi migliori giocatori.

Albiol? La vittoria dell’Europa League è un premio ulteriore per la sua carriera- Credo che possa giocare ad alti livelli per altri 3 anni. Gli voglio molto bene per i trascorsi al Real. Con i problemi di un possibile cluster nella Spagna potrebbe essere convocato e giocare gli Europei”.