Real Madrid, l'ex presidente: "Zidane non ha detto di andar via. Allegri perfetto ovunque"

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Zidane non ha detto di voler andare via: ha ancora un anno di contratto. Allegri è un grandissimo allenatore e andrebbe bene per qualsiasi club, incluso il Real Madrid. Bisogna prima capire se Zidane davvero andrà via.

Conte? So che ci sono stati contatti con il Real Madrid! Stesso discorso fatto con Allegri: può allenare club di primissimo livello dopo aver avuto esperienze importanti ed aver vinto lo Scudetto con l’Inter".