Real Madrid una rivincita dopo Napoli ed Everton? Ancelotti: "Nulla da dimostrare"

Vive questa seconda avventura al Real come una rivincita dopo le esperienze con Napoli ed Everton? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con l'Inter, Carlo Ancelotti ha risposto anche a questa domanda: "Ovviamente voglio dimostrare che posso fare un buon lavoro per far vincere la squadra. Non ho qualcosa da dimostrare a qualcuno in particolare, non cerco alcuna rivincita personale".