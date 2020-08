Record di vendite per la nuova maglia. Vallone (E-Napolistore) a TN: “Risposta tifosi eccezionale"

Grande successo per le nuove maglie del Napoli. Dalle 12 di ieri la nuova Kombat è in vendita e i nuovi colori hanno subito fatto presa sui tifosi azzurri, che in pochissime ore, hanno comprato sia negli store a Castel di Sangro ma soprattutto sui portali on line le nuove divise. Grande successo per il nostro partner E-Napolistore che in meno di tre ore ha quasi esaurito le scorte di maglie del proprio magazzino. 400 maglie vendute e tantissime richieste per i prossimi giorni.

“Abbiamo venduto quasi tutta la dotazione di maglie azzurre - dichiara ai nostri taccuini Armando Vallone responsabile di E-Napolisore - arrivate in magazzino. Grande successo anche della seconda e terza maglia. Tra poco accetteremo prenotazioni per chi vorrà acquistare la maglia in arrivo nelle prossime forniture. Kappa ha dovuto fare grandi sforzi per garantire la fornitura e li ringraziamo per aver risposto velocemente alle nostre richieste. Personalmente non credevo in una risposta cosi importante, però questa nuova maglia è piaciuta veramente tanto anche forse grazie alla toppa della Coppa Italia. Buone le vendite anche per la seconda e terza maglia e quelle che indosseranno i portieri”.

