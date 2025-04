Reginaldo, clamoroso retroscena su Conte al Siena: “Si tagliò la mano per la rabbia…”

vedi letture

Reginaldo, calciatore, è stato ospite negli studi di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Conte ti fa stare bene fisicamente, ma chiede tanto ai suoi calciatori. Ad inizio stagione ho detto che il Napoli se la sarebbe giocata fino alla fine con l’Inter e così è stato. Per Lukaku è solo una questione fisica, per come lavori con Conte è così, e per come ha giocato ieri possiamo dire che ha lavorato molto bene. E’ vero che l’attaccante vive per il gol, ma anche per gli assist, sono un attaccante e posso dirvi che sono più felice quando metto un mio compagno nelle condizioni di segnare.

Neres? Doveva tornare ad avere il ritmo partita, il secondo tempo di ieri lo dice chiaramente. Da adesso in poi sarà il valore aggiunto del Napoli, quando decide di puntare l’uomo è devastante.

Quando giochi con le squadre che si chiudono, puoi trovare delle difficoltà nel corso della gara e i giocatori come McTominay e Neres sono fondamentali.

Mi ricordo di una partita contro il Sassuolo ai tempi del Siena: alla fine del primo tempo perdevamo 3-1, siamo entrati nello spogliatoio e Conte si è tagliato la mano talmente che era arrabbiato con noi. Nonostante il taglio faceva gocciolare molto sangue per terra, continuava con la sua ramanzina. Siamo tornati in campo e abbiamo pareggiato 3-3 poi il Sassuolo ci ha fatto il 4-3 nel finale, ma comunque l’avevamo recuperata".