Reginaldo: "Dopo il 3-0 di Verona tutti abbiamo pensato la stessa cosa"

“Sinceramente non mi aspettavo già un Napoli primo, dopo il decimo posto dello scorso anno, viste le difficoltà. Dopo il 3-0 di Verona – ha detto Reginaldo, ex attaccante di Parma, Fiorentina e Siena a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - penso che non ci pensava nessuno, ma che il lavoro di Conte avrebbe portato il Napoli tra le prime quattro ne ero sicuro, perché altrimenti il mister non avrebbe mai accettato questo progetto senza avere queste ambizioni. Ora Conte preparerà tutte le partite come se fossero una finale, conoscendolo e avendolo avuto come allenatore, lui veramente crede e proverà a vincere lo scudetto. Per come porta avanti i suoi progetti si giocherà tutte le gare alla morte.

L’Empoli non è avversario facile, ma il Napoli potrebbe approfittare, obiettivamente, del calendario sin qui non troppo complesso. Il mister sa bene che l’Empoli che si chiude e riparte bene e queste squadre sono pericolose. Conoscendo Conte sicuramente sta lavorando sulle preventive e molto anche sulla mentalità da avere in Toscana, dopo il rientro dei Nazionali.

David Neres scalpita? In questo momento Politano sta facendo un incredibile lavoro di raddoppio con Di Lorenzo, fa praticamente il “quinto”, e per questo è in vantaggio su Neres. Il mister sta dando al brasiliano il tempo giusto per fare bene nel calcio italiano, preparandolo bene. Neres non fa una fase difensiva come Politano, ma dalla metà campo in su può fare la differenza”.